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Импорт газа из России в Испанию увеличился более чем в 2,5 раза в феврале

Enagas: импорт газа из России в Испанию в феврале 2023 года вырос на 151%

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Reuters

Импорт газа из России в Испанию в феврале 2023 года увеличился на 151% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas.

Отмечается, увеличился с 2 174 гигаватт-часов (ГВт.ч) в феврале 2022 года до 5 465 ГВт.ч в 2023 году. Это 17,2% от общего объема импортируемого газа.
Россию опередили только два экспортера газа в Испанию: Алжир и США.

Вместе с тем на прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз избавился от зависимости от поставок газа и нефти из России.

При этом ранее глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон сообщил, что европейские государства по-прежнему заинтересованы в поставках сжиженного природного газа из России, но они это скрывают.

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