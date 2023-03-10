Несколько миллионов тонн российского дизеля простаивают в море в поиске покупателей

Российское дизельное топливо с трудом находит покупателей со дня введения западных рестрикций в отношении отечественных нефтепродуктов. Сейчас зафиксировано максимальное количество танкеров, перевозящих дизельное топливо РФ, которые дрейфуют в открытом море. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler.

В статье указывается, что корабли находятся у побережья Европы, Африки и Южной Америки.

«На 5 марта в совокупности в них находилось 4,4 млн тонн дизельного топлива», — говорится в материале.

По словам аналитиков, это число было меньше в четыре раза перед тем, как ввели европейского эмбарго и потолок цен на российские нефтепродукты. Данный показатель нераспроданного российского топлива на судах стал максимальным за все время, указал аналитик Wood Mackenzie Марк Уильямс.

В конце февраля сообщалось, что страны Северной Африки начали массово скупать дизельное топливо из России, чтобы потом перепродавать его в Европе.