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Депутат Рады Гайду: Украине нужны сотни заводов по производству биометана

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Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Председатель комитета аграрной и земельной политики Верховной рады Александр Гайду заявил, что Украине требуются сотни заводов по производству биометана для замещения импорта газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гайду, развитие производства биометана позволит заменить импорт природного газа.

«Больше биометана на Украине можно генерировать из соломы зерновых культур и стеблей кукурузы, которые остаются на полях после жатвы. Поскольку Украина имеет наибольшую в Европе площадь сельхозземель, потенциал его производства большой», — поделился депутат.

Он добавил, что к 2030 году Украина сможет заместить импорт природного газа в объеме до 10 млрд кубических метров в год. В дальнейшем топливо можно будет экспортировать в Евросоюз.

Ранее руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» Фонда «Центр стратегических разработок» Александр Амирагян говорил, что зеленая энергетика приведет к снижению зависимости Европы от российского газа.

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