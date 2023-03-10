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Посол России на Кипре рассказал, сколько потерял турсектор страны без россиян

Посол России на Кипре Зязиков: турсектор страны потерял около €1 млрд в год без россиян

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Petros Karadjias/AP

Посол России на Кипре Мурат Зязиков заявил, что туристический сектор станы потерял около €1 млрд в связи с отсутствием российских туристов в 2022 году. Об этом Зязиков сообщил в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, в 2022 году Кипр посетили 3,1 млн россиян, что составило 80% от рекордного допандемийного 2019 года, когда в страну приехали 3,9 млн путешественников из России. Он указал, что в прошлом году в связи с отменой авиасообщения с Россией Кипр не смог компенсировать поток отечественных туристов, а страна потеряла порядка 800 тыс. российских туристов.

«Расходы туриста в 2022 году составили €88 в сутки. Если предположить, что средний отпуск длится 14 дней, то туристическая отрасль Кипра недосчиталась около €1 млрд евро от потери российского сегмента в ушедшем году», — уточнил посол.

Кроме того, подчеркнул Зязиков, Кипр вынужденно покинули некоторые российские компании, попавшие под западные санкции. Это привело к потере сотен рабочих мест.

«Присоединение Кипра к антироссийским санкциям негативно воспринято представителями местного бизнеса, значительная часть которого заинтересована в сотрудничестве с Россией», — сказал он, указав, что от санкций устали все.

Ранее в Ассоциации туроператоров заявили, что ОАЭ заняли второе место по популярности у россиян в 2022 году.

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