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ONS: экономика Соединенного Королевства выросла на 0,3% вопреки ожиданиям аналитиков

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Global Look Press

ВВП Великобритании в январе 2023 года вырос на 0,3%. Такие предварительные данные опубликовала пресс-служба Управления национальной статистики (ONS) Соединенного Королевства.

Отмечается, что за последние три месяца экономика Великобритании показывала нулевую динамику. В январе в секторе услуг зафиксировали рост в 0,5% относительно падения на уровне 0,8% в декабре 2022 года. В стране начали восстанавливаться сферы образования, услуг, транспорта, искусства, развлечения, отдыха.

Однако аналитики отметили сокращение объемов производства и падение в строительном секторе — на 0,3% и 1,7% соответственно.

В первой половине февраля в ONS сообщали, что по итогам последних трех месяцев 2022 года экономика Великобритании вышла в ноль по темпам роста валового внутреннего продукта страны.

В январе аналитики американского инвестиционного банка J.P.Morgan спрогнозировали снижение ВВП Великобритании в 2023 года на 0,1%, а не на 0,3%. Таким образом в банке улучшили прогноз рецессии для экономики Соединенного Королевства.

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