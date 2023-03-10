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Аналитик Ковалев назвал высокую инфляцию в США следствием антироссийских санкций

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Reuters

Рекордная за последние несколько десятилетий инфляция в США во многом является следствием расширения антироссийских санкций. Причиной роста потребительских цен в Соединенных Штатах можно считать в том числе высокие биржевые цены на различные виды энергоресурсов в результате резкого сокращения поставок сырья из РФ, приводит слова аналитика компании TeleTrade Владимира Ковалева «Российская газета».

«Ограничения на экспорт энергоносителей из России несет и негативные последствия для США. Увеличение цен на углеводороды из-за перекосов мирового экспортного рынка во многом поддерживает высокую инфляцию в США на максимумах за несколько десятилетий», — заявил Ковалев.

В то же время ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США также не способствует нормализации климата на внутреннем американском рынке. Увеличение процентных ставок приводит к «удорожанию денег, инвестиций, снижению рентабельности производства, сокращению спроса населения и бизнеса, в целом торможению экономики», заключил он.

9 марта агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского Министерства финансов (Минфина) сообщило, что США за минувший год заморозили активы россиян на сумму более $58 млрд. Блокировку активов осуществили совместно с союзниками по международной целевой группе REPO, которая занимается поиском и изъятием связанной с РФ на основании санкций собственности.

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