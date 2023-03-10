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NYT: Евросоюз все еще сильно зависит от российской атомной энергетики

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Vadim Ghirda/AP

Энергетика Европы все еще сильно зависит от российского атомного сектора. Об этом говорится в материале газеты New York Times.

Как отмечается в статье, Евросоюзу было проще найти замену российским нефти и газу из-за введенных ограничений, чем отказаться от «зависимости» от «Росатома». В связи с этим Россия все еще имеет решающее значение в энергетических поставках в Европе, а в регионе мало кто поддерживает предложения по введению санкций против «Росатома». Подчеркивается, что для стран, где есть построенные с РФ ядерные реакторы, зависимость еще глубже.

По мнению авторов издания, отказ от российской атомной индустрии во всем мире станет сильным ударом, поскольку цепочка поставок в атомной сфере является чрезвычайно сложной, и установление новой займет годы и дорого обойдется.

Ранее Polska Agencja Prasowa (РАР) сообщало, что Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против атомной энергетики России, включая компанию «Росатом». Как рассказал изданию источник в Евросоюзе, самым большим сторонником сотрудничества в сфере атомной энергетики с «Росатомом» является Франция, а самой громогласной в этом вопросе стала Венгрия, «которая ссылается на национальную безопасность, как только речь заходит о возможных санкциях».

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