Власти Харьковской области: в регионе нет оборудования для восстановления энергоснабжения

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что у области отсутствует специальное оборудование, необходимое для восстановления энергоснабжения в Харькове. Об этом Синегубов сообщил в эфире телеканала «1+1».

По его словам, ситуация в регионе остается сложной.

«Сложно сделать прогноз, когда будет запитан Харьков, так как еще вчера мы должны были восстановить электроснабжение, но разрушения достаточно значительные, поэтому требуют специального оборудования. Этот вопрос на контроле у офиса Зеленского», — сказал он.

Синегубов отметил, что энергетики «практически в ручном режиме» поквартально пытаются восстановить электроснабжение в городе. Глава областной военной администрации подчеркнул, что необходимо время, чтобы ликвидировать «последствия ракетных атак».

Он отметил, что электрический транспорт в Харькове еще не имеет достаточного напряжения, поэтому сейчас не работает. В приоритете властей — запитать объекты критической инфраструктуры.

Ранее Олег Синегубов сообщал, что без света в Харькове остаются 470 тыс. потребителей.