В «Росгосстрах» сообщили, что 58% россиян при покупке дачи беспокоятся об инфраструктуре

Большинство россиян при покупке дачи в основном беспокоятся о развитии инфраструктуры. Об этом написала «Лента.ру» со ссылкой на исследование аналитиков страховой компании «Росгосстрах».

Опрос провели среди более 1,2 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов страны. 58% участников исследования назвали причиной беспокойства инфраструктуру. 38% переживают за качество дороги до дачи, 35% — за стоимость дома, 29% опрошенных заботит риск возникновения пожара.

42% респондентов выразили готовность потратить на загородную недвижимость от 3 до 5 млн руб. 30% готовы отдать до 1 млн руб. При этом 56% респондентов готовы заплатить за дачу от 5 до 10 млн руб.

Во второй половине февраля в пресс-службе федеральной риелторской компании «Этажи» сообщили, что спрос россиян на покупку загородной недвижимости в феврале 2023 года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце февраля аналитики компании «Delta Системы безопасности» проанализировали покупательские предпочтения россиян по части устройств видеонаблюдения. Чаще всего клиенты выбирают камеры для внутренних помещений дома или квартиры.