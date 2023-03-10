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Bloomberg: авиакомпании столкнулись с нехваткой двигателей из-за роста авиаперевозок

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Global Look Press

Авиакомпании мира отправляют самолеты в ангары из-за недостатка двигателей и запчастей, образовавшихся на фоне увеличения объема авиационных перевозок после восстановления от пандемии коронавируса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что с наибольшими проблемами сталкиваются авиакомпании, которые перевозят пассажиров на самых популярных моделях самолетов Airbus и Boeing. Подчеркивается, что турбины в современных двигателях требуют более частого технического обслуживания, чем в предыдущих поколениях. Согласно утверждениям авиаперевозчиков, части новых двигателей быстрее изнашиваются и требуют более частого ремонта.

Кроме того, сроки ремонта двигателей выросли в три раза, а некоторых деталей приходится ожидать от поставщиков более года.

Согласно данным компании Cirium, в настоящее время около 370 современных моделей самолетов Airbus A320neo, Airbus A220 и Boeing 737 Max считаются как «находящиеся на хранении», то есть не летающие более 30 дней по различным причинам.

Ранее Bloomberg со ссылкой на отчет Cirium писало, что российская авиация смогла выстоять, несмотря на множество введенных против нее санкций.

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