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Политолог объяснил блокировку Турцией транзита санкционных товаров в Россию

Политолог Тарасов: Турция блокирует транзит санкционных товаров в РФ из-за давления Запада

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Shutterstock

Турция блокирует поставки санкционных товаров в РФ из-за давления Запада. Такое мнение в эфире телеканала «360» выразил востоковед Станислав Тарасов. Он отметил, что с учетом череды землетрясений, прокатившейся по стране, возможности Анкары давать отпор США заметно сократились.

«Конечно, для нас подобные ограничения — это неприятная новость, но надо понимать, что Турция находится под жесточайшим давлением США. Анкара публично заявляла, что она отказывается присоединяться к антироссийским санкциям, однако экономика страны ориентирована на Запад», — продолжил политолог.

При этом он предположил, что турецкие бизнесмены сумеют найти маневры для действий в сложившейся ситуации для того, чтобы не терять деньги и не портить отношения с Россией.

Накануне Турция остановила параллельный импорт в Россию санкционных товаров. Эксперты связывают это с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена, который угрожал турецким компаниям вторичными санкциями за нарушение режима ограничительных мер в отношении РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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