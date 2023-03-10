«Ведомости»: Счетная палата указала на риски для бюджета в долгах российских компаний

Если экономическая ситуация в России ухудшится в среднесрочной перспективе, государству придется потратить средства из бюджета на поддержку ряда системообразующих компаний и системно значимых банков. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчет Счетной палаты (СП).

Согласно данным СП, доля задолженности корпоративного сектора в общем объеме совокупного долга России в июле составляла около 90%. При этом ни одно из ведомств не контролирует совокупный долг страны.

В связи с этим, как отмечает издание, наряду с мониторингом и контролем госдолга России, а также субъектов Федерации и муниципального долга существует необходимость мониторить задолженности организаций корпоративного сектора экономики, в том числе в целях своевременного принятия мер для уменьшения негативных последствий для федерального бюджета. Теперь Счетная палата намерена детально проанализировать долговую нагрузку госкорпораций, госкомпаний, а также иных организаций реального сектора экономики и банков на основании их бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на СП сообщало, что объем внешнего госдолга России в 2022 году уменьшился впервые за три года, составив 4,039 трлн рублей.

Кроме того, объем внутреннего госдолга по итогам года составил 18,78 млрд рублей.