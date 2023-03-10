Евросоюз собирается сократить энергопотребление к 2030 году на 11,7%

Совет Евросоюза и Европарламент согласовали решение по снижению объема потребления энергии к 2030 году за счет энергосберегающих технологий на 11,7% относительно прогноза энергопотребления на 2030 год. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на постановлении Совета ЕС.

«Страны ЕС должны совместными усилиями обеспечить сокращение потребления энергии как минимум на 11,7% в 2030 году, по сравнению с прогнозом энергопотребления на 2030 год, сделанным в 2020 году (Еврокомиссией). Это означает, что финальное энергопотребление должно составлять 763 млн тонн в нефтяном эквиваленте, а первичное — 993 млн тонн», — сказано в документе.

Теперь решение институтов ЕС должны утвердить все 27 стран сообщества в Совете ЕС.

Накануне портал Project Syndicate написал, что Европе предстоит прожить в условиях газового кризиса как минимум до 2024 года, попутно решая проблемы с обеспечением энергией.

Во второй половине февраля министр энергетики Николай Шульгинов заявил об ожидании роста тенденции энергопотребления в России в 2023 году.