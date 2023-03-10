Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Банке России сообщили, что доля доллара и евро во внешних расчетах России упала ниже 50%

close
100%
Depositphotos

Доля «недружественных» валют в расчетах за экспорт России по итогам 2022 года упала до 48% с 87%. Об этом сообщила пресс-служба Банка России в обзоре рисков финансовых рынков.

В расчетах за импорт присутствие американского доллара и европейской валюты снизилось до 46% с 65%. Доля доллара и евро во внешних российских расчетах впервые упала ниже 50% с 2013 года. На тот момент в экспорте она составляла 88,7%, в импорте — 70,5%.

В то же время доля национальной российской валюты в расчетах за экспорт по состоянию на начало 2023 года занимает 34%. По итогам 2013 года рубль занимал 10,2%.

Также из обзора следует, что альтернативной валютой экспортных расчетов, помимо российских рублей, стали китайские юани. На них на начало 2023 года пришлось 16%. В начале 2022 года китайская валюта занимала лишь 0,5% в расчетах за экспорт.

Во второй половине февраля российский президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что доля рубля в международных расчетах России удвоилась в сравнении с декабрем 2021 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть