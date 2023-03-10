Опрос показал отношение жителей разных стран мира к доллару

Почти каждый второй житель планеты (47%) ожидает, что в ближайшие четверть века доллар перестанет быть ведущей валютой мира. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос исследовательских компаний, входящих в международную ассоциацию Gallup International.

При этом треть жителей мира полагают, что американская валюта не утратит лидерства, а остальные респонденты затруднились с ответом на вопрос.

В опросе приняли участие 60,7 тыс. граждан 64 крупнейших стран мира, за исключением КНР.

В России прекращение гегемонии доллара предрекли 49% опрошенных и только 20% респондентов думают иначе, оставшиеся затруднились с прогнозом. Больше всего ждут окончания эпохи доллара россияне в возрасте от 35 до 44 лет, а меньше всего такой позиции придерживается молодежь в возрасте 25–34 лет.

Несколько дней назад бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс заявил, что антироссийские санкции постепенно заставят весь мир отказаться от доллара.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что процесс дедолларизации неизбежен.