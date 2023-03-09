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Польский BHW заявил, что немецкий Commerzbank перестал отправлять платежи в российские банки

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Depositphotos

Немецкий банковский концерн Commerzbank AG перестал обслуживать платежи, которые отправляются в Россию. Об этом сообщается в материалах польского Bank Handlowy w Warszawie (BHW), который принадлежит Citigroup.

В публикации отметили, что согласно внутреннему решению банка, Commerzbank прекращает все расчеты по иностранным платежным поручениям, которые совершаются в российские банки. Единственное исключение было сделано для платежей в российскую дочернюю структуру финансовой группы «Коммерцбанк (Евразия)», для которой Commerzbank AG выступает банком-корреспондентом.

На сайте Commerzbank сообщается, что организация продолжает свою работу в России. Несмотря на то, что новый бизнес был остановлен, продолжается поддержка имеющихся международных клиентов.

17 января казначейство США заявило, что представители российской бизнес-элиты совершали «подозрительные транзакции» перед началом спецоперации на Украине и введением санкций против них. Активы, которые олигархи перевели родственникам и бизнес-партнерам, «могут быть связаны с коррупцией». Объем таких переводов ведомство оценило в десятки миллиардов долларов.

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