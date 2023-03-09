Власти США выступили за продление зерновой сделки

Координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты приветствуют пролонгацию зерновой сделки. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы она была продлена», — сказал Кирби.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара проводит переговоры с Россией, Украиной и ООН по продлению зерновой сделки.

Как заявлял до этого глава МИД РФ Сергей Лавров, вопрос продления данной сделки носит сложный характер, поскольку часть соглашения по устранению препятствий для провоза российских удобрений не выполняется.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оповестила, что консультации по зерновой сделке, действие которой истекает 18 марта, с участием представителей России и ООН пройдут в Женеве 13 марта.