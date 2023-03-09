Криптобиржа Binance ограничила для россиян возможность покупки долларов и евро через P2P

Криптобиржа Binance решила закрыть для россиян возможность приобретения долларов и евро при помощи своего P2P-сервиса. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на сообщение от представителя биржи.

Крупнейшая в мире криптобиржа по объему операций Binance запретила россиянам, а также любым физлицам, проживающим в России, покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис. Решение было принято в соответствии с десятым пакетом ограничительных мер Евросоюза против России, отметили в публикации.

По данным издания, криптобиржа также запретила гражданам Евросоюза покупать и продавать рубли при помощи P2P-сервиса. При этом чтобы продолжить пользоваться сервисом, можно использовать другие валюты. Россияне все также могут использовать рубли на площадке.

P2P-сервисы Binance стали набирать популярность у россиян в 2022 году в виде инструмента перевода средств за рубеж, так как SWIFT-переводы стали затруднены.

8 февраля Binance приостановила все банковские переводы в долларах. Отмечается, что все остальные методы покупки и продажи криптовалют продолжают работу. Подробности решения не приводились.

В апреле 2022 года Binance решила ограничить доступ к своим сервисам всем пользователям, которые проживают в России и имеют активы более €10 тыс.