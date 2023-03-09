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В США нашли новое препятствие для вступления Украины в Евросоюз

В США считают, что энергосистема Украины не подходит для интеграции с европейской

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РИА «Новости»

В США полагают, что несоответствие энергетической системы Украины европейской может стать препятствием для вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные исследовательского центра Вудро Вильсона.

Согласно информации центра, препятствием для вступления Украины в ЕС может стать монополия «Нафтогаза», расплывчатые реестры доходов и убытков, коррупция и неэффективность компании по отношению к законам ЕС.

«В свете стремления Украины вступить в ЕС, стране придется разработать свою энергетическую политику и рынок в соответствии с европейскими принципами. В будущем «Нафтогаз Украины» не должен возвращаться к своему прежнему статусу, поскольку крупные государственные компании неэффективны и открывают широкий простор для внутренних манипуляций», — сообщается в исследовании.

Ранее прокуратура обвинила экс-главу «Нафтогаза» Коболева в уклонении от уплаты 229 млн гривен по делу 2017 года.

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