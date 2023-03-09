В Совфеде рассказали, чем богаты новые регионы России

Сенаторы, представляющие в Совете Федерации Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области, рассказали «Парламентской газете», какие отрасли станут двигателями экономического роста в новых российских регионах.

По словам сенатора от ДНР Натальи Никоноровой, несмотря на долгие годы обстрелов, в Донбассе продолжают функционировать крупные производства, среди которых Харцызский канатный завод, Донецкий и Енакиевский металлургические заводы, четыре коксохимических производства, а также Макеевский металлургический завод.

Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова также отметила, что власти республик Донбасса работают над созданием совместного производства лифтов, которые будут дешевле, к примеру, белорусских аналогов, не уступая при этом по качеству.

Главное богатство Запорожской области — сельское хозяйство, заявил сенатор от региона Дмитрий Ворона. По его словам, в Запорожье активно субсидируются фермерские предприятия, занимающиеся посевной. Он также напомнил, что для успешной торговли сельхозпродукцией модернизируется морской порт в Бердянске.

Сенатор от Херсонской области Константин Басюк в свою очередь сообщил, что регион располагает двумя миллионами гектаров пахотных земель. По его словам, это огромный потенциал, который при правильном подходе даст серьезную отдачу по всей стране.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что дать гарантии безопасности полуострову и новым регионам России может лишение Украины выхода к Черному морю.