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FT: РФ может в одиночку воссоздать нефтяной кризис 1973 года, прекратив поставки на глобальный рынок

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Vasily Fedosenko/Reuters

У России осталось не так много инструментов для перевеса в энергетическом противостоянии с западными странами. Однако с помощью одного из них Москва может в одиночку воссоздать нефтяной кризис 1973 года, сообщает газета Financial Times.

Речь идет о сценарии, при котором российские сырьевые компании полностью прекратят экспорт нефти на ведущие глобальные рынки. Данный шаг может стать переломным и изменить расклад сил в энергетическом противостоянии. Однако на деле он выглядит трудноосуществимым ввиду высокой зависимости российского федерального бюджета от денежных поступлений со стороны экспортеров нефтегазовой отрасли, уточняется в статье.

«Москва может попытаться в одиночку воссоздать энергетический кризис 1973 года, отозвав свою нефть с рынков. Однако до сих пор Кремль был прагматичным и предпочитал обходиться с ценовым «потолком» и эмбарго со стороны западных стран», — говорится в материале.

Еще одним инструментом в энергетическом противостоянии с Евросоюзом (ЕС) может стать приостановка прокачки газа по трубопроводу, соединяющему Турцию с Европой. Однако в этом случае Москва также не приобретет особой выгоды, поэтому обе стороны рассчитывают на затягивание противостояния, которое за последнее время переросло в «войну на истощение», поясняется в заметке.

«У России все еще есть трубопроводный газ, который идет в Европу и Турцию. Она может рассмотреть возможность полного отключения Европы, но цена будет высокой. Москва потеряет своих последних оставшихся союзников, таких как Сербия и Венгрия, а также важный торговый канал через Турцию», — заключается в обзоре FT.

9 марта газета Financial Times сообщила, что энергетический конфликт России и Запада перерос в «войну на истощение». Расчет на относительно быстрый триумф одной из сторон оказался провальным. Акцент европейских стран на наращивание поставок сжиженного природного газа (СПГ) также не принесет особой пользы в краткосрочной перспективе, ведь основные новые объемы мирового производства СПГ начнут запускаться только в конце 2024 года.

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