FT: энергетический конфликт России и Запада перерос в «войну на истощение»

Противостояние России и западных стран в энергетическом секторе переросло в войну на истощение. Расчет на относительно быстрый триумф одной из сторон оказался провальным, сообщает газета Financial Times.

Однако в арсенале Москвы еще есть возможность для перехвата инициативы в энергетическом противостоянии с Евросоюзом (ЕС). Речь идет о возможной приостановке прокачки топлива через трубопровод, соединяющий Турцию с Европой. В настоящее время данный маршрут является одним из немногих, сохранившихся после введения масштабных международных санкций, а также инфраструктурных повреждений подводных участков «Северного потока — 2», уточняется в статье.

«Обе стороны, похоже, исчерпали свои непосредственные наступательные возможности и перешли к войне на истощение, надеясь, что время будет на их стороне. Россия надеется на жаркое лето и холодную зиму, когда потребность в газе возрастет, а спрос со стороны Китая резко возрастет. Арсенал Запада ограничен, и большая часть имеющихся в его распоряжении инструментов уже развернута против Ирана и Венесуэлы, а основные новые объемы производства СПГ начнут запускаться только в конце 2024 года», — заключается в материале.

9 марта старший вице-президент по рынку сжиженного природного газа (СПГ) американской нефтегазовой компании Exxon Mobil Питер Кларк заявил, что поиск альтернативных поставщиков природного газа в отсутствие импорта топлива из России станет сложной задачей для европейских стран. Это обусловлено высокой долей выпавших объемов в связи с международными санкциями против Москвы.