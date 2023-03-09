Операционные расходы Сбера в 2022 году были снижены на 1,5%, при этом по банковской системе России без Сбера этот показатель вырос на 12%, сообщил инвесторам и журналистам президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, оптимизация расходом составила 240 млрд рублей. Кроме того, благодаря продаже бизнеса в Швейцарии и Казахстане, а также другим мерам, связанным с зарубежными активами, Сбер вернул из-за границы около $6 млрд.

Отношение операционных расходов к доходам составило 41,6%. При этом, как подчеркнул Герман Греф, текучесть персонала в компании снизилась, а количество вакансий сократилось до минимума за последние несколько лет. Меры экономии, по его словам, не предполагали снижения зарплат сотрудников.

Напомним, что ранее Сбер опубликовал финансовый отчет по МСФО. Согласно ему, чистая прибыль группы по итогам 2022 года составила 270,5 млрд рублей – этот показатель оказался выше ожиданий аналитиков, прибыль на акцию – 12,4 рубля. Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн руб., а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8%. Чистая прибыль Сбера по итогам первых двух месяцев 2023 года составила 225 млрд рублей. Герман Греф отметил, что «достигнутый запас прочности позволяет Сберу вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года».

В начале марта Сбер завершил аудит годовой отчетности по российским и международным стандартам. Общий капитал банка вырос на 2,2% с начала года и превысил 5,5 трлн руб.