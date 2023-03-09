Экс-гендиректор «Аэрофлота» Полубояринов перешел на работу в «Ростех»

Бывший генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов перешел на работу в «Ростех». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к госкорпорации.

По информации агентства, Полубояринов, который покинул пост гендиректора «Аэрофлота» в марте 2022 года, теперь будет отвечать за вопросы финансового обеспечения группы компаний «Ростеха».

Как отмечает ТАСС, в пресс-службе госкорпорации на запрос агентства по этому поводу не ответили.

Михаил Полубояринов стал генеральным директором авиакомпании «Аэрофлот» в конце 2020 года. С 2017 года он входит в состав ее совета директоров и является его неисполнительным директором. Полубояринов работал в «Аэрофлоте» в период с 2000 по 2009 годы в качестве главного бухгалтера и заместителя гендиректора.

В марте 2022 года агентство ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе РФ сообщало, что Полубояринов ушел с поста генерального директора «Аэрофлота».