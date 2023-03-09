Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Катара отменили все антиковидные ограничения для туристов

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Власти Катара отменили все антиковидные меры на въезд для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом со ссылкой на заявление правительственного офиса по коммуникациям сообщает ТАСС.

Согласно документу, совет министров арабской страны принял решение отменить все введенные ограничения, связанные с COVID-19, кроме требования для всех граждан, резидентов и гостей Катара носить маски в медицинских учреждениях.

Как отмечается в заявлении правительственного офиса по коммуникациям, теперь для посещения Катара путешественникам не будут нужны отрицательные результаты ПЦР-теста и медицинская страховка, покрывающая лечение от коронавируса. Уточняется, что нововведения вступили в силу с 8 марта.

В январе заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул заявлял об отказе от решения вводить въездные требования для иностранных туристов и отмене проверки сертификатов о вакцинации против COVID-19. Решение вступило в силу с 9 января. Чарнвиракул также отметил, что сейчас во всем мире иммунизация от COVID-19 проводится в достаточном объеме.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть