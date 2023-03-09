Власти Катара отменили все антиковидные ограничения для туристов

Власти Катара отменили все антиковидные меры на въезд для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом со ссылкой на заявление правительственного офиса по коммуникациям сообщает ТАСС.

Согласно документу, совет министров арабской страны принял решение отменить все введенные ограничения, связанные с COVID-19, кроме требования для всех граждан, резидентов и гостей Катара носить маски в медицинских учреждениях.

Как отмечается в заявлении правительственного офиса по коммуникациям, теперь для посещения Катара путешественникам не будут нужны отрицательные результаты ПЦР-теста и медицинская страховка, покрывающая лечение от коронавируса. Уточняется, что нововведения вступили в силу с 8 марта.

В январе заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул заявлял об отказе от решения вводить въездные требования для иностранных туристов и отмене проверки сертификатов о вакцинации против COVID-19. Решение вступило в силу с 9 января. Чарнвиракул также отметил, что сейчас во всем мире иммунизация от COVID-19 проводится в достаточном объеме.