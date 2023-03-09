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Цена газа в Европе опустилась ниже $450 за тысячу кубометров впервые с июля 2021 года

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Цены на газ в Европе на торгах 9 марта впервые с 27 июля 2021 года опустились ниже $450 за одну тысячу кубометров. На это указывают данные лондонской биржи ICE.

Так, апрельские фьючерсы по индексу TTF стартовали на уровне $447,3 за тысячу кубометров. Это на 3,2% меньше по сравнению с расчетной ценой предыдущего торгового дня — $461,9 за тысячу кубометров.

Ранее вице-президент американской энергетической компании Exxon Mobil Питер Кларк заявил, что несмотря на высокий уровень обеспеченности запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ), европейские страны могут столкнуться с трудностями при прохождении следующего зимнего отопительного периода. Причиной тому могут стать сильные холода и неблагоприятные погодные условия в регионе.

В свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что счета европейцев за газ и электричество прошлым летом выросли на 300% из-за сокращения российских поставок.

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