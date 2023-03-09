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Чат-бот ChatGPT заявил о способности российской экономики справиться с вызовами

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Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики, пишет РИА Новости.

Как сообщается, нейросеть ответила журналистам, что сейчас экономика переживает трудности, но способна справиться с вызовами. Нейросеть указала, что в этом российской экономике поможет значительный запас природных ресурсов.

«Это помогает России сохранять экономическую стабильность и сдерживать влияние внешних факторов на свою экономику», — говорится в сообщении чат-бота.

В качестве угроз экономике нейросеть выделила санкции Запада, падение цен на ресурсы, инфляцию и продолжительный период низкого экономического роста.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия находится на пороге влияния искусственного интеллекта (ИИ)на жизнь. По его словам, большинство движущих факторов, которые помогают развивать ИИ, уже хорошо работают. Речь идет о кадрах, исследованиях, регуляторики и прочих параметрах. Поэтому теперь задача заключается в переходе к масштабному и повсеместному внедрению ИИ в основных отраслях.

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