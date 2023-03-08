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Минфин США заявил о выводе из-под санкций четырех дочерних структур Сбербанка

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство финансов США заявило об исключении из санкционных списков ряда дочерних структур Сбербанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского ведомства.

Согласно распространенному Минфином США документу, всего из-под санкций были выведены четыре «дочки» Сбербанка, зарегистрированные в Казахстане.

В декабре Минфин США заявлял о расширении санкционного списка против России, в который были добавлены банк ВТБ, связанные с ним компании, а также Росбанк.

Сообщалось также, что США продлили разрешение на проведение сделок, связанных с энергоносителями, для подпавших под санкции банков России до 16 мая 2023 года. В санкционный список входят Центробанк России, Внешэкономбанком, банк «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк и любые организации, где им принадлежит доля в 50% и выше.

3 марта Минторг, Минфин и Минюст США выпустили рекомендации по более эффективной борьбе с обходом санкций против России для американских банков и компаний, занимающихся внешней торговлей.

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