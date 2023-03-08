Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Baza: миллиардер Сергей Гришин скончался в возрасте 56 лет

close
100%
Телеканал НТВ

Российский миллиардер, бывший совладелец «РосЕвроБанка» Сергей Гришин скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, около месяца назад бизнесмен был госпитализирован с нарушением мозгового кровообращения и скончался 6 марта.

Сергей Гришин родился в Москве 21 июня 1966 года. В 1987 году будущий миллиардер закончил Московский институт электронной техники. Получив диплом физика, занялся предпринимательской деятельностью.

В 1994 году он вместе с партнерами Андреем и Дмитрием Суздальцевыми купил банк «Лубянка». Потом его переименовали в «РосЕвроБанк». Гришин вместе с ними также создал несколько компаний, которые занимались в том числе девелопментом и логистикой.

Гришин известен тем, что продал свой особняк в Санта-Барбаре британскому принцу Гарри и его супруге Меган Маркл за $15 млн. О бизнесмене также широко узнали в мире после его обращения к президенту США Дональду Трампу с просьбой дать ему гражданство, а также скандального признания, что он едва не «довел финансовую систему РФ до коллапса в 90-е годы».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть