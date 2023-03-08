Baza: миллиардер Сергей Гришин скончался в возрасте 56 лет

Российский миллиардер, бывший совладелец «РосЕвроБанка» Сергей Гришин скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, около месяца назад бизнесмен был госпитализирован с нарушением мозгового кровообращения и скончался 6 марта.

Сергей Гришин родился в Москве 21 июня 1966 года. В 1987 году будущий миллиардер закончил Московский институт электронной техники. Получив диплом физика, занялся предпринимательской деятельностью.

В 1994 году он вместе с партнерами Андреем и Дмитрием Суздальцевыми купил банк «Лубянка». Потом его переименовали в «РосЕвроБанк». Гришин вместе с ними также создал несколько компаний, которые занимались в том числе девелопментом и логистикой.

Гришин известен тем, что продал свой особняк в Санта-Барбаре британскому принцу Гарри и его супруге Меган Маркл за $15 млн. О бизнесмене также широко узнали в мире после его обращения к президенту США Дональду Трампу с просьбой дать ему гражданство, а также скандального признания, что он едва не «довел финансовую систему РФ до коллапса в 90-е годы».