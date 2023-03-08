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Центробанк ожидает прибыль российских банков в 2023 году до 1,5 трлн рублей

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Пресс-служба Госдумы РФ

Агентство «Прайм» сообщило, что Центробанк в своем базовом прогнозе ожидает чистую прибыль российских банков на уровне 1,2-1,5 трлн трлн рублей. Агентство ссылается на материалы ЦБ.

По ожиданиям регулятора, прибыль банковского сектора может составить 1,2-1,7 трлн рублей.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», руководство Банка России (Центробанка, ЦБ) намерено ужесточать контроль за соблюдением добросовестных правил поведения банков на внутреннем финансовом рынке.

«Судя по тому, что мы видим сейчас, острая фаза кризиса миновала, и появились новые неприемлемые практики (поведения российских банков — «Газета.Ru»). Мы не хотели бы бегать по рынку с дубинкой, которая у нас есть, конечно, поэтому — еще раз повторю — надеемся на благоразумие банкиров», — предостерегла Набиуллина.

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