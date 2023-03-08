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Японский производитель промышленной техники Yanmar с апреля полностью прекратит бизнес в России

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Руководство японского производителя промышленного оборудования Yanmar Holdings приняло решение полностью прекратить свою деятельность на территории России с апреля текущего года. Об этом говорится в пресс-релизе азиатской компании.

На российском рынке с 2014 года действовало одно дочернее предприятие Yanmar Holdings. После обострения конфликта на Украине в конце февраля 2022-го компания приняла решение приостановить свою деятельность в РФ. Теперь же речь идет о полном закрытии бизнеса, уточняется в заявлении производителя.

«Компания Yanmar Holdings Co., Ltd. полностью прекращает все бизнес-операции в России. Группа Yanmar прекратит все операции в нашей местной дочерней компании, ООО «Янмар РУС», как только будут завершены процедуры. Ожидается, что прекращение деятельности вступит в силу с начала апреля 2023 года», — говорится в документе.

Расположенное в Москве общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Янмар РУС» до недавнего времени занималось продажей и сервисным обслуживанием промышленного оборудования и запасных частей. С марта 2022 года компания приостановила деятельность на внутреннем рынке РФ, однако продолжала некоторые операции, связанные с обслуживанием клиентов. С апреля текущего года фирма прекратит оказывать и эти услуги, заключается в пресс-релизе.

8 марта стало известно о планах еще одной зарубежной компании покинуть российский рынок. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора компании Николая Сетцера сообщила, что руководство германского производителя шин и автомобильной электроники Continental AG намерено закрыть бизнес в РФ. В частности, компания собирается продать шинный завод, расположенный в Калуге.

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