«Ъ»: немецкий производитель шин Continental планирует уход с российского рынка

Производитель шин и автомобильной электроники Continental AG выразил намерение закрыть бизнес в России. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора компании Николая Сетцера. Как говорится в публикации, компания продаст в том числе шинный завод в городе Калуга.

Гендиректор Continental AG уточнил, что прошлый год поставил перед компанией много вызовов из-за роста цен на сырье, энергию и логистику.

«Спецоперация является причиной нашего контролируемого ухода из России. Это означает продажу нашего бизнеса, в том числе завода в Калуге», — указал Сетцер.

Он добавил, что компания находится на продвинутой стадии процесса продажи.

Ранее издание РБК написало, что немецкий концерн Henkel, выпускающий косметику и продукцию бытовой химии, намерен закрыть бизнес в России до конца марта этого года. Компания заявляла о планах покинуть внутренний рынок 19 февраля. Организация выступила с таким заявлением на фоне проведения спецоперации России на Украине. Она стартовала 24 февраля 2022 года.