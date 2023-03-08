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«Ъ»: немецкий производитель шин Continental планирует уход с российского рынка

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Евгений Биятов/РИА Новости

Производитель шин и автомобильной электроники Continental AG выразил намерение закрыть бизнес в России. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора компании Николая Сетцера. Как говорится в публикации, компания продаст в том числе шинный завод в городе Калуга.

Гендиректор Continental AG уточнил, что прошлый год поставил перед компанией много вызовов из-за роста цен на сырье, энергию и логистику.

«Спецоперация является причиной нашего контролируемого ухода из России. Это означает продажу нашего бизнеса, в том числе завода в Калуге», — указал Сетцер.

Он добавил, что компания находится на продвинутой стадии процесса продажи.

Ранее издание РБК написало, что немецкий концерн Henkel, выпускающий косметику и продукцию бытовой химии, намерен закрыть бизнес в России до конца марта этого года. Компания заявляла о планах покинуть внутренний рынок 19 февраля. Организация выступила с таким заявлением на фоне проведения спецоперации России на Украине. Она стартовала 24 февраля 2022 года.

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