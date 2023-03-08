Bloomberg: Евросоюз избежал рецессии, но столкнулся с угрозой нового спада

Властям Евросоюза (ЕС) удалось избежать рецессии экономики в начале текущего года, однако в настоящее время над регионом нависла угроза нового спада. Это связано с масштабными затратами правительств европейских стран по борьбе с высокой зависимостью от поставок российского газа, сообщает агентство Bloomberg.

«Базовая инфляция в еврозоне без учета цен на энергоносители и продукты питания достигла рекордно высокого уровня в 5,6% в феврале, и Европейский центральный банк, похоже, намерен повысить ставки до рекордных 4%, чтобы соответствовать. Однако в этой стратегии есть свои риски. Без дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики может начаться новый порочный круг повышения цен, вызванный ростом заработной платы», — говорится в материале.

При этом неоднократное увеличение ключевой ставки со стороны руководства ЕЦБ, с другой стороны, делает стоимость кредитов все более высокой. Это означает, что правительствам европейских стран станет труднее финансировать экономическую программу помощи для защиты от усиления энергетического кризиса, уточняется в заметке.

«Если рецессии удалось избежать, то это произошло не из-за безукоризненного выбора времени центральными банками, а потому, что государства предприняли огромные усилия по расходованию средств — на сумму, близкую к 1 триллиону долларов — для защиты домохозяйств и облегчения обращения вспять зависимости Германии от российского газа. Повторить подвиг в 2023 году будет непросто. Траты откладываются, в то время как стоимость заимствований растет», — заключается в статье.

13 февраля в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что экономика Евросоюза (ЕС) смогла избежать рецессии, а пик инфляции в регионе уже прошел. При этом базовая инфляция в странах ЕС продолжает расти и стоимость электроэнергии остается высокой. По этой причине в ЕС прогнозируют дальнейшее ужесточение кредитной политики со стороны Европейского Центробанка (ЕЦБ).