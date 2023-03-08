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Аналитик Хачатурян счел «сильно преувеличенными» негативные прогнозы по сокращению доходов бюджета

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Pixabay

Негативные прогнозы по поводу сокращения федерального бюджета России на фоне масштабных международных санкций являются «сильно преувеличенными». Несмотря на снижение денежных поступлений от экспорта в нефтегазовой отрасли, за последнее время увеличились возможности для наращивания вывоза зерна и продукции перерабатывающих отраслей, приводит слова доцента департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Михаила Хачатуряна РИА Новости.

К настоящему времени размер внешнего государственного долга составляет 4,039 трлн рублей. Объем заимствований РФ на внутреннем финансовом рынке оказался на отметке 18,781 трлн. Однако первый показатель за последние годы стабильно снижается. Для сравнения, в 2019-м Россия была должна зарубежным инвесторам 3,395 трлн рублей, в 2020-м — 4,189 трлн руб., в 2021-м — 4,435 трлн, уточняется в статье.

«Негативные прогнозы насчет бюджета представляются сильно преувеличенными. Да, нефтегазовые поступления уменьшатся, но постепенно расширяется экспорт зерна, а также продукции перерабатывающих отраслей. Темпы невысокие, 1,0–2,5%, зато устойчивые», — заявил Хачатурян.

7 марта газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов (Минфина) сообщила, что дефицит федерального бюджета России в январе — феврале 2023 года предварительно составил 2,58 трлн рублей. По итогам первых двух месяцев текущего года объем доходов оказался на уровне 3,163 млрд руб., расходов — на отметке 5,74 трлн руб.

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