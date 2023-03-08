Yle: закрытие границы с Россией обернулось проблемами для жителей востока Финляндии

Финский портал Yle в материале под названием «Страдания восточной границы» рассказал о проблемах у жителей восточной части Финляндии из-за закрытия границы с Россией.

По данным СМИ, связи местного населения с приграничными российскими территориями выстраивались десятилетиями, а потом внезапно рухнули.

Отмечается, что еще в 1918 году, когда Финляндия стала независимой страной, жители протестовали против закрытия границы, так как это мешало деловой активности.

Yle пишет, что сейчас многие жители юго-восточной Финляндии испытывают те же проблемы. Ранее они могли ездить за бензином или в парикмахерскую в Выборг или Светлогорск, но теперь этой возможности лишены.

Также Yle отмечает, что из-за сложившейся ситуации разрываются контакты с друзьями и родными, а также прекращается культурное сотрудничество.

Ранее российский торговый представитель в Хельсинки Антон Логинов также указал, что жесткая линия Финляндии в отношении российских туристов негативно сказывается на приграничных регионах.