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Глава Минэнерго Казахстана назвал справедливую для Астаны цену на нефть

Глава Минэнерго Акчулаков: цена на нефть от $65 за баррель является справедливой для Астаны

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Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Казахстан считает для себя справедливой цену на нефть от $65 за баррель. Об этом заявил во вторник РИА Новости министр энергетики cnhfys Болат Акчулаков.

Он подчеркнул, что обстановка на нефтяном рынке будет исходить от развития ситуации на Украине. При этом, по его словам, справедливый ценовой коридор зависит от каждой отдельной страны.

Для Казахстана эта цена — более $65 за баррель, добавил министр.

Ранее в этот же день генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис спрогнозировал рост спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки.

Несколько дней назад агентство Bloomberg написало, что в четвертом квартале 2023 года ожидается рост цен на нефть до $100 за баррель.

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