Венгрия в шесть раз подняла цену за хранение сербского газа в своих подземных хранилищах

Будапешт шестикратно увеличил цену на свои услуги по хранению сербского газа в венгерских газохранилищах. Об этом заявил директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович на бизнес-форуме в Копаонике, написало агентство ТАСС.

«Мы наполнили газохранилище «Банатский Двор», сейчас там 296 млн куб. м, мы его не тронули. В Венгрии останется 200 млн куб. м с тем, что наши венгерские друзья подняли в шесть раз цену услуги (хранения газа)», — сказал Баятович.

По словам директора «Сербиягаза», в распоряжении Сербии есть хранилище «Банатский двор», мощности которого могут нарастить с 550 млн куб. м до 750 млн. «Лучше всего хранить газ в своей стране», — отметил он.

Во второй половине января министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Негре назвала Россию гарантом энергетической стабильности и безопасности республики.

В середине января президент Сербии Александар Вучич, комментируя прекращение поставок нефти из России с 5 февраля, сообщил, что в республике есть запасы нефти на три-четыре месяца.