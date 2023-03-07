Пресс-служба ООН: генсек объединения 8 марта встретится с президентом Украины Зеленским

Агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Организации объединенных наций сообщило, что генсек объединения Антониу Гутерриш в среду проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В среду утром он встретится с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Для того, чтобы обсудить продление черноморской зерновой инициативы во всех ее нюансах, а также иные актуальные вопросы», — цитирует агентство Гутерриша.

Это третий визит генсека на Украину за год, напомнили в ООН.

Ранее в феврале Гутерриш в ходе выступления на специальной сессии Генассамблеи по Украине заявлял, что перспективы мира в конфликте между Россией и украинским государством остаются мрачными.

В настоящее время Россия проводит специальную военную операцию на Украине. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Президент отметил, что цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.