Путин назвал Сбер одним из лидеров финансовой системы России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем правления Сбербанка Германом Грефом заявил, что Сбер является одним из лидеров финансовой системы страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства заявил, что Сбер «работает с прибылью, устойчиво, ритмично» в сложных условиях, что является одним из признаков устойчивости финансовой системы России.

«Сбер – один из лидеров, одно из фундаментальных оснований этой системы, и то, что он работает так устойчиво, это очень хороший показатель», — отметил Путин.

Он также выразил благодарность Грефу и всей команде компании.

В свою очередь Греф в ходе встречи с президентом заявил о способности компании обеспечить беспрерывное обслуживание граждан РФ в самых сложных ситуациях.