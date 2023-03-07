Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин назвал Сбер одним из лидеров финансовой системы России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем правления Сбербанка Германом Грефом заявил, что Сбер является одним из лидеров финансовой системы страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства заявил, что Сбер «работает с прибылью, устойчиво, ритмично» в сложных условиях, что является одним из признаков устойчивости финансовой системы России.

«Сбер – один из лидеров, одно из фундаментальных оснований этой системы, и то, что он работает так устойчиво, это очень хороший показатель», — отметил Путин.

Он также выразил благодарность Грефу и всей команде компании.

В свою очередь Греф в ходе встречи с президентом заявил о способности компании обеспечить беспрерывное обслуживание граждан РФ в самых сложных ситуациях.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть