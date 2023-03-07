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Reuters: потолок цен на российскую нефть «работает хорошо»

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Brendan McDermid/Reuters

Агентство Reuters со ссылкой на представителя США по энергетике Амоса Хохштейна сообщило, что потолок цен на нефть из России, который ввел Запад, «работает хорошо». Хохштейн высказал данное мнение в кулуарах энергетической конференции СERAWeek в Хьюстоне (штат Техас).

«Я думаю, прелесть процесса в том, что он работает. И что российская нефть и российские продукты продаются ниже предельных цен», — цитирует агентство Хохштейна.

Представитель США отметил, что введение ограничения цены на топливо оказало «незначительное влияние» на его стоимость.

Ранее Reuters сообщало, что цена российской экспортной нефти Urals с поставками из портов Балтийского моря в начале марта выросла до $55 за баррель. По оценке издания, стоимость выросла из-за увеличения числа желающих заниматься перевозкой российской нефти. К теневому флоту танкеров, собранному Россией перед введением потолка цен, присоединились китайские супертанкеры класса VLCC и греческие суда. На рост цены также повлияло сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей с 1 марта.

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