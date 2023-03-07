Reuters: потолок цен на российскую нефть «работает хорошо»

Агентство Reuters со ссылкой на представителя США по энергетике Амоса Хохштейна сообщило, что потолок цен на нефть из России, который ввел Запад, «работает хорошо». Хохштейн высказал данное мнение в кулуарах энергетической конференции СERAWeek в Хьюстоне (штат Техас).

«Я думаю, прелесть процесса в том, что он работает. И что российская нефть и российские продукты продаются ниже предельных цен», — цитирует агентство Хохштейна.

Представитель США отметил, что введение ограничения цены на топливо оказало «незначительное влияние» на его стоимость.

Ранее Reuters сообщало, что цена российской экспортной нефти Urals с поставками из портов Балтийского моря в начале марта выросла до $55 за баррель. По оценке издания, стоимость выросла из-за увеличения числа желающих заниматься перевозкой российской нефти. К теневому флоту танкеров, собранному Россией перед введением потолка цен, присоединились китайские супертанкеры класса VLCC и греческие суда. На рост цены также повлияло сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей с 1 марта.