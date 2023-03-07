BI: в Испании начались массовые кражи овощей и фруктов с полей на фоне рекордного роста цен

В Испании на фоне рекордного роста цен на овощи и фрукты их стали массово красть прямо с полей. Об этом пишет Business Insider (BI).

В публикации отметили, что из-за рекордно высоких цен на овощи и фрукты их начали красть прямо с полей. Фермеры вынуждены по ночам патрулировать свои угодья, так как кражи совершаются в промышленных масштабах — сразу по несколько тонн.

По данным издания, всего за несколько дней лишь только в одной провинции Уэльва в Андалусии смогли украсть более трех тонн фруктов, в большинстве своем клубники. Однако реальные потери могут быть куда больше, так как фермеры не говорят о кражах из-за того, что нет лишнего времени и они не верят, что ситуация может измениться.

По словам генерального секретаря испанского Союза мелких фермеров Мануэля Пьедры, помимо кражи овощей и фруктов добавляется серьезный сопутствующий ущерб в виде растоптанных саженцев или поврежденных систем орошения.

6 марта газета «Известия» писала, что рост цен на овощи по всему миру стал бить все возможные рекорды. Несмотря на то, что причины роста цен могут быть разными, кризис цепочек поставок, который начался в эпоху коронавируса, может усилиться и в будущем ситуация только сильнее осложнится.