Постпред РФ: товарооборот между Россией и ЕС в 2022 году вырос на 2,3%

И.о. постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что товарооборот между Россией и ЕС в 2022 году вырос на 2,3% и составил €258,7 млрд. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, это позволило России сохранить пятое место в перечне ключевых контрагентов Евросоюза.

При этом европейские санкции сильно ударили по взаимной торговле, добавил он.

Ранее спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан заявил в интервью Politico, что сейчас Евросоюз вместо новых санкций против РФ сосредоточится на реализации уже введенных и борьбе с их обходом.

При этом О'Салливан назвал «невероятно эффективными» последние 10 пакетов санкций ЕС против РФ.

По его словам, решение о контроле соблюдения введенных ограничений было принято в связи с тем, что в большинстве стран Евросоюза считают, что каждый новый пакет антироссийских санкций приносит ущерб их экономике.

О'Салливан добавил, что в настоящее время занимается активной разработкой механизмов по пресечению обхода санкций ЕС.