Зампред ЕК: Евросоюз к апрелю организует картель для закупок газа

Евросоюз в апреле намерен объявить тендер на поставку газа в попытке снизить цены на энергетические носители, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Об этом сообщает Bloomberg.

С момента публикации тендера ЕС к июню рассчитывает подписать первые контракты с поставщиками из Соединенных Штатов, Африки и с Ближнего Востока.

«Я надеюсь, что мы создадим новую систему, которая повысит конкуренцию, привлечет новых поставщиков и снизит цены на энергоносители», — уточнил Шефчович.

Как поясняется, свыше 50 поставщиков готовы к энергетическому сотрудничеству с Европой.

«Все более насущной становится необходимость разобраться с ценами», — обратил внимание зампредседателя ЕК.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила Украине участвовать в совместных закупках газа ЕС. До этого глава ЕК заявляла, что Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении РФ.