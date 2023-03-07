Аналитик Зварич предложил переводить сбережения в юань, дирхам ОАЭ и гонконгский доллар

Риски ослабления рубля в текущем году велики, поэтому для сохранения сбережений лучше частично перевести их в другие валюты. Об этом агентству «Прайм» рассказал главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

Эксперт указал, что возможности валютной диверсификации снизились за счет перехода доллара и евро в статус недружественных. Это способствовало появлению инфраструктурных рисков и дополнительных расходов, связанных с владением такими валютами.

«Сейчас основными вариантами для диверсификации становятся валюты дружественных стран», — считает специалист.

Такой валютой он назвал китайский юань и добавил, что товарооборот между Россией и Китаем будет только расти. У китайской валюты есть и риски. Главный — слишком мягкая денежно-кредитная политика регулятора.

По мнению Зварича, стоит рассмотреть и гонконгский доллар и дирхам ОАЭ, обе эти валюты представляют динамично развивающиеся экономики Азии и Ближнего Востока. Как уверяет аналитик, они стабильны к доллару на международном валютном рынке.

Зварич добавил, что пока варианты по размещению средств в этих валютах с возможностью получения процентного дохода минимальны.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ делает все, чтобы населению было выгодно хранить сбережения в рублях.

Также первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева заявляла, что держать сбережения в «недружественных валютах» стран, которые вводят санкции, то есть долларах и евро, небезопасно. Она пояснила, что российские банки могут потерять свои запасы в данных валютах на корреспондентских счетах.