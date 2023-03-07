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Банки Киргизии ведут работу по внедрению переводов через СБП

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Банки Киргизии работают над внедрением переводов через российскую систему быстрых платежей (СБП). Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на сообщение вице-спикера парламент Киргизии Джамиля Исаева в опубликованном во вторник интервью «Известиям».

«Наши банки этим занимаются, но пока еще механизм не реализован», — заявила представительница Киргизии.

По словам Исаевой, карты российской платежной системы «Мир» пока не работают в стране, но в местные банки уже поступали предложения о начале обслуживания таких карт.

5 марта стало известно, что «Золотая корона» перестала отправлять переводы с карт подсанкционных банков из-за «требований партнеров». «При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушении санкционных режимов третьих стран»,
— говорится в сообщении.

Так, выполнить переводы за рубеж не могут клиенты «Сбера», Альфа-банка и «Тинькофф».

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