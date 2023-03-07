Банки Киргизии ведут работу по внедрению переводов через СБП

Банки Киргизии работают над внедрением переводов через российскую систему быстрых платежей (СБП). Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на сообщение вице-спикера парламент Киргизии Джамиля Исаева в опубликованном во вторник интервью «Известиям».

«Наши банки этим занимаются, но пока еще механизм не реализован», — заявила представительница Киргизии.

По словам Исаевой, карты российской платежной системы «Мир» пока не работают в стране, но в местные банки уже поступали предложения о начале обслуживания таких карт.

5 марта стало известно, что «Золотая корона» перестала отправлять переводы с карт подсанкционных банков из-за «требований партнеров». «При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушении санкционных режимов третьих стран»,

— говорится в сообщении.

Так, выполнить переводы за рубеж не могут клиенты «Сбера», Альфа-банка и «Тинькофф».