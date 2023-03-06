Врио ректора РАНХиГС Комиссаров покинул совет директоров «Яндекса»

Временно исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров покинул пост независимого директора «Яндекса». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз компании.

««Яндекс»... сегодня объявил о том, что Алексей Комиссаров покинул совет директоров компании», — говорится в документе.

Также к «Яндексе» отметили, что теперь совет директоров Yandex N.V. состоит из шести человек и сохраняет кворум.

Комиссаров занимал должность независимого директора компании с 20 декабря 2019 года. В конце февраля он был внесен в санкционный список Евросоюза. При этом ни сам «Яндекс», ни дочерние компании группы под ограничения Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии не попали.

В конце прошлого года сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покинул компанию. В 2022 году, после начала СВО, он попал под международные санкции, введенные Евросоюзом. В связи с этим бизнесмен вышел из совета директоров «Яндекса», а также отказался от руководящих постов в международных дочерних предприятиях одноименной группы компаний.