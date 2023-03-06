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Врио ректора РАНХиГС Комиссаров покинул совет директоров «Яндекса»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Временно исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров покинул пост независимого директора «Яндекса». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз компании.

««Яндекс»... сегодня объявил о том, что Алексей Комиссаров покинул совет директоров компании», — говорится в документе.

Также к «Яндексе» отметили, что теперь совет директоров Yandex N.V. состоит из шести человек и сохраняет кворум.

Комиссаров занимал должность независимого директора компании с 20 декабря 2019 года. В конце февраля он был внесен в санкционный список Евросоюза. При этом ни сам «Яндекс», ни дочерние компании группы под ограничения Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии не попали.

В конце прошлого года сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покинул компанию. В 2022 году, после начала СВО, он попал под международные санкции, введенные Евросоюзом. В связи с этим бизнесмен вышел из совета директоров «Яндекса», а также отказался от руководящих постов в международных дочерних предприятиях одноименной группы компаний.

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