Компания TotalEnergies передала завод в Калужской области российскому менеджменту

Французская компания TotalEnergies передала российскому менеджменту подразделение TotalEnergies Marketing Russia, управлявшее компанией в Ворсино в Калужской области. Об этом ТАСС сообщил коммерческий и маркетинговый директор завода ООО «Топ Лубрикантс» Егор Попов.

«TotalEnergies передала под управление локальному менеджменту подразделение TotalEnergies Marketing Russia, которое управляло заводом в Ворсино. 2 марта зарегистрирован новый собственник», — говорится в сообщении.

Он отметил, что в марте завод приступит к выпуску масел, который был остановлен ранее.

Ранее глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что цена топлива на АЗС компании не поднимется выше €1,99 в 2023 году. По его словам, на всех станциях TotalEnergies в 2023 году дизельное топливо и бензин будут стоить не более 1,99 евро. Ограничение цен вступит в силу в субботу для заправок, расположенных на автомагистралях, и 1 марта для всех станций.

По его словам, зафиксировать цены было необходимо, так как президент Франции Эммануэль Макрон призвал производителей топлива помочь гражданам в сложной экономической ситуации.

В выпуске телеканала также сообщалось, что ограничение цен будет применяться ко всем маркам топлива, кроме премиальных вариантов, где октановое число 98 и выше.