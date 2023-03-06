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Минфин оценил дефицит бюджета РФ в январе-феврале в 2,581 трлн рублей

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Минфин оценил дефицит бюджета РФ в январе-феврале 2023 года в 2,581 трлн рублей, сообщается на сайте ведомства.

Объем поступивших доходов в январе-феврале составил 3,163 трлн рублей, что на 25% ниже объема поступлений доходов в январе-феврале 2022 года.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что доходы бюджетной системы страны за январь-февраль превысили ожидания.

В связи с этим он считает, что те, кто прогнозировал дисбаланс этой системы, сильно расстроятся.

По его словам, за первые два месяца 2023 года в бюджетную систему РФ поступило свыше 5 трлн рублей налоговых доходов, что превышает аналогичный показатель предыдущего года. Он указал, что сейчас Казначейство осуществляет распределение этих доходов по уровням бюджетной системы.

В феврале российский Минфин сообщил о рекордном дефиците федерального бюджета в январе — 1,76 трлн рублей. Ведомство объясняет увеличение показателя ускоренным возмещением НДС и резким ростом расходов вследствие ускоренного заключения контрактов.

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