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Ирак согласился на предложение «Лукойла» о разработке нефтяного месторождения Эриду

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Depositphotos

Российская нефтяная компания «Лукойл» получила одобрение заявления о коммерциализации запасов и предварительного предложения по разработке нефтяного месторождения Эриду в Ираке от государственной иракской нефтяной компании Thi-Qar Oil Company (TOC). Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы российского предприятия.

Разработкой нефтяного месторождения займутся на территории Блока 10 в республике совместно с Inpex South Iraq LTD. Работы начнут после утверждения документов со стороны TOC. Компании намереваются добывать 250 тыс. баррелей в сутки.

Геологоразведочные работы на Блоке 10 начали в 2012 году. В 2016 году здесь открыли крупнейшее месторождение в Ираке за предшествующие 20 лет с оценкой запасов в 12,9 млрд баррелей.

Во второй половине ноября российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил о положительной работе двух стран в рамках Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК+).

В первой половине декабря агентство Sana со ссылкой на источники сообщило, что военные США вывезли из Сирии в Ирак 66 автоцистерн с сирийской нефтью.

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