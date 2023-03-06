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Стоимость проживания в российских отелях на 8 Марта опустилась на 12%

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Средняя цена размещения в российских отелях в период празднования Международного женского дня сократилась на 12% относительно такого же периода 2022 года, до 14,4 тыс. руб. за три ночи. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru.

«Средняя стоимость бронирования в российских отелях на период с 4 по 12 марта снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом и составила 14,4 тыс. руб. за три ночи (годом ранее - 16,3 тыс. руб.)», — сказано в исследовании.

В 2023 году туристы предпочитают выбирать объект размещения по средней стоимости 4,5 тыс. руб. за ночь, что на 8% меньше относительно годом ранее.

Также, согласно данным исследования, 81% от всех бронирований на период 8 марта приходятся на направления внутри России. Наиболее востребованные города — Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Калининград. Из числа других стран россияне предпочитают отправляться на 8 марта в Белоруссию, Таиланд, Турцию, ОАЭ, Италию.

Накануне в Telegram-канале Mash сообщили, что отдыхавшие в Турции подруги-москвички обвинили сотрудника отеля и его друга в изнасиловании.

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